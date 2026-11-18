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ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nin sevilen su aygırı Fiona, bölmesine düşen örgü bir şapkayı yuttuktan sonra acil tedavi altına alındı. Hayvanat bahçesinin açıklamasını BBC aktardı.

Açıklamaya göre Fiona şapkayı yaklaşık dokuz gün önce yuttu ve ilk günlerde hiçbir belirti göstermedi. Yetkililer, Fiona'nın "küçük sayılabilecek bir şapkanın sindirim sisteminden geçebileceği kadar iri" olduğunu belirtti.

İŞTAHI AZALINCA ALARM VERİLDİ

Birkaç gün sonra Fiona'nın iştahı azalmaya başladı. Bakıcılar, şapkanın sindirim sisteminden ilerlemesine yardımcı olması için Fiona'yı yemek yemeye teşvik etmeye çalışıyor.

Bakım ekibi, su aygırına sıvı desteği veriyor ve düzenli ultrason çekiyor. Son ultrasonda şapkanın ince bağırsaktan geçmekte olduğu görüldü; ekip, Fiona'nın hâlâ bir miktar susuz kaldığını bildirdi.

Bakıcılardan biri, "Yetişkin su aygırları için ameliyat bir seçenek değil. Fiona için en iyi şansımız, şapkayı kendi kendine atabilmesi" dedi.

ŞAPKA VANTİLATÖRE TAKILIP İÇERİ FIRLADI

Hayvanat bahçesi sözcüsü Michelle Curley, şapkanın bölmeye kazara girdiğini anlattı. Bir ziyaretçi şapkayı havaya attı, şapka tavandaki vantilatöre takıldı ve vantilatör onu küçük bir açıklıktan içeri fırlattı. Curley, "Denesek bile muhtemelen bunu bir daha yapamazdık" dedi.

DOĞDUĞUNDA 13 KİLOYDU

Fiona, Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde 17 yaşındaki su aygırı Bibi'den 24 Ocak'ta altı hafta erken doğmuş ve ilk günlerinde hayatta kalmak için büyük mücadele vermişti. Doğduğunda 13 kilo gelen Fiona'nın ağırlığı, hayvanat bahçesine göre türü için kaydedilen en düşük doğum ağırlığının yaklaşık yarısıydı.

Fiona'nın hayata tutunma hikâyesi kendi adını taşıyan bir dondurma çeşidine ve Cincinnati balesinde bir karaktere ilham vermişti. Hayvanat bahçesi çalışanları, Fiona'nın "hayatının başında olduğu kadar güçlü ve dirençli olduğunu bir kez daha kanıtlamasını" umduklarını söyledi.

Kaynak: BBC