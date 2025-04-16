Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı. Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona erdi. Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, saat 12.00'de Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi

Prof. Dr. Çiftçi şunları kaydetti:

"En büyük kalp cerrahi operasyonlarından biridir. Ölüm riski en yüksek olan ameliyatlardan biridir. Yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Halen hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şu dakika itibariyle en çok nöroloji tablosunu merak ediyoruz. Çünkü hastamızın bilinci geldiğinden beri kapalıydı. Gün içinde daha somut bir biçimde açıklamasını yapacağız. Durum aynı şekilde devam ediyor, birkaç gün sürecektir. Sabırla bekleyeceğiz, aynı özveriyle devam edeceğiz."

Prof. Dr. Ertan Sağbaş

"112'YE ŞİKAYETİNİ SÖYLEYİP YERE YIĞILDI"

Ameliyata giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Aort diseksiyonu zaten kalp damar cerrahisinin en ileri patolojilerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum. Diseksiyon geri gelmiş de durumdaydı. Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılma sebeplerinden birisi de buydu. Kalp krizi de eklenmiş. Hepsini düzelttik fakat kalp çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik kalbi. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat" dedi.

"Hastamız çok kritik pozisyonda" diyen Sağbaş, "Uzun vadeli de konuşmamız mümkün değil. Kritik saatler önümüzde" ifadesini kullandı.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı günü (dün) saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana gelen Önder, ameliyata alınmıştı.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurmuştu.

Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek" demişti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi.

"Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

ERDOĞAN'DAN BULDAN'A TELEFON: NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pervin Buldan'ı telefonla arayarak Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Ne gerekiyorsa yapılacak, hiç merak etmeyin" dedi.

Erdoğan'ın, Önder'in durumunu öğrenmek için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da aradığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Sırrı Sürreyya Önder'in hastanede tedavi altına alınması siyasilerin de gündeminde.

Olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Önder'in sağlık durumu hakkında Gül ve yetkililerden bilgi aldı.

CHP lideri Özgür Özel de Önder için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Özel, "Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum." dedi.

Gül'den bilgi alan isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de vardı.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'I ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli aynı zamanda hastane yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Dervişoğlu, "Dünya görüşlerimizin farklı olup olmaması hiç önemli değil, farklı şeyler düşünebiliriz. Bu bizim insanı sorumluluklarımızı yerine getirmemizi engellemez. Bir kere daha kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

DEMİRTAŞ: SIRRI BEY SON ZİYARETİNDE FENALAŞTI

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'tan da Önder'in geçirdiği kalp krizi sonrası bir açıklama geldi.

Demirtaş kaleme aldığı mektupta, Önder'in son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştığını açıkladı.

"Cezaevi ziyaretindeydik. Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyazı kesti, kalbini tuttu." diyen Demirtşa, "Telaşlandık, oburlar, ambulans çağırmaya yeltendi, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı." ifadelerini kullandı.

Önder'in o gün gerçekleşen ziyaret sonrasında, "Yüreğimiz elimizde barış için geziyoruz." dediğini anımsatan Demirtaş, "Gerçekten öyleydi. Kürt-Türk herkes bilmeli ki; Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi." dedi.