Şili'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Şili'deki orman yangınlarında bilanço artıyor. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha yangına ilişkin yaptığı açıklamada, turistik sahil kenti Vina del Mar'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu. Toha, ilerleyen saatlerde kurtarma ekiplerinin yangından etkilenen bölgelere ulaşmasıyla can kaybının artabileceğini belirterek, "Çeşitli bölgelerden gelen raporlara göre daha fazla kişinin ölmüş olabileceğine dair ihtimaller var ancak sahadan teyit alamıyoruz" dedi.

Ülke genelinde 92 aktif yangın olduğunu söyleyen Toha, 43 bin hektardan fazla alanın yangından etkilendiğini açıkladı. Toha, "Bugün yangının etkili olduğu alan geçen yıla göre çok daha küçük. Ama şu anda yangından etkilenen hektar sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor" ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. - SANTİAGO