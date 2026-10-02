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Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor

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Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım 2 yıldızın biletini kesti! Devre arasında gönderiyor
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Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmenin ardından kadroya yapılacak takviyeler için harekete geçilirken, Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile yolların ayrılması planlanıyor.

  • Fenerbahçe, ocak ayında biri ofansif olmak üzere iki orta saha oyuncusu ve bir stoper transferi için çalışmalara başladı.
  • Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
  • Mimovic ve Nene'nin ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin 23 yaş altı yabancı kontenjanında yer açılacak ve bu kontenjan ocak ayındaki transferlerde kullanılacak.

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi öncesinde hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, yaz transfer döneminde gerçekleştirilemeyen orta saha takviyesinin ocak ayında yapılacağını söylediği belirtildi.

3 TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertliler, devre arasında biri ofansif olmak üzere iki orta saha oyuncusu ve bir stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Planlanan transferlerden birinin yerli oyuncu olması beklenirken, yabancı transferleri için kadroda kontenjan açılması gündeme geldi.

MİMOVİC VE NENE İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'de yeni transferlere yer açmak amacıyla takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. İddiaya göre sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

23 YAŞ ALTI KONTENJANI AÇILACAK

Mimovic ve Nene'nin takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin 23 yaş altı yabancı kontenjanında yer açılacak. Sarı-lacivertli yönetimin oluşacak kontenjanı ocak ayında yapılması planlanan yeni transferlerde kullanacağı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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