Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer

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Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının kadroyu güçlendirmek için harekete geçtiği ifade edildi.

ÖNCELİK 2 POZİSYON

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında önceliği 10 numara ve sol kanat pozisyonlarına vereceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, ocak ayında bu iki bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürecek.

"KASADA 77 MİLYON EURO VAR"

Aziz Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilen genel kurulda ara transfer dönemi için takviye sinyali vermişti. Yıldırım, kulübün kasasında 77 milyon euro bulunduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında 10 numara ve sol kanat transferleri için harekete geçeceği belirtildi.