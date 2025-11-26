Hasta ve yakınları kendini rolüne kaptırdı, tatbikatta ortalık karıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Serik Devlet Hastanesi'nin acil servis biriminde geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

RAHATSIZLANAN ANNENİN BEBEĞİ KAÇIRILDI

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, acil servis müşahede odasında bebeği rahatsızlanan bir annenin telefonla konuştuğu sırada, ayrıldığı eşi tarafından bebeğin kaçırılması ve güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle bebeğin annesine teslim edilmesi senaryosu ile başladı.

HASTA YAKINLARI KENDİLERİNİ ROLÜNE KAPTIRINCA ORTALIK KARIŞTI

Tatbikatın devamında, acil servise gelen 40 kişinin karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine sağlık ekiplerinin hazırlık süreci canlandırıldı. Ambulanslarla hastaneye getirilen yaralılara yapılan müdahaleler, yaralı yakınlarının hastalarına ulaşmak istemesi nedeniyle sağlık personeli ile yaşanan tartışmalar ve güvenlik ekiplerinin müdahaleleri tatbikat kapsamında uygulamalı olarak gösterildi.

Senaryolardan bir diğeri ise kazada yaralanarak özel araçla hastaneye ulaştırılan gebe bir kadına yapılan acil müdahale oldu.

"BU TÜR TATBİKATLARIN FAYDALARINI HER ZAMAN GÖRÜYORUZ"

Program, Hastane Başhekimi Serkan Kurt tarafından tatbikata konu kaza ile ilgili yapılan bilgilendirme ve değerlendirme açıklamasıyla sona erdi. Tatbikat hakkında gazetecilere açıklama yapan Başhekim Serkan Kurt, tatbikatların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu ve bunun gibi tatbikatlar hem çalışanlarımız hem de biz idareciler için son derece verimli geçmektedir. Bu tür tatbikatların faydalarını her zaman görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde hastanemize gelen toplu zehirlenme vakasında personelimizin ne kadar donanımlı ve yeterli olduğunu bir kez daha gördük. Bu nedenle yılda birkaç defa bu tür uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Hem kendimizi hem de personelimizi geliştirerek halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat, acil durumlarda ekiplerin koordinasyon ve müdahale becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışma olarak değerlendirildi.