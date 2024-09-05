Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Ankara'da iki sene önce, ders anlattığı sırada öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalan İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık (60), davranışından dolayı tepkileri üzerine çeken öğrencisine "Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" sözleri ile sahip çıkmıştı. Hoşgörülü bu davranışı ile yürekleri ısıtan Sağlık, üç ay önce 3. kattaki evinin balkonunda düşmesi sonucu ağır yaralanarak müşahedeye alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli öğretmen bugün son yolcuğuna uğurlandı.

"BU BİZİM EVLADIMIZ, ATAMAYIZ"

2022'nin Mart ayında, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eyüp Sağlık (60), sosyal medyada fenomen olmak isteyen bir öğrencisinin kendisine yönelik saygısız hareketlerine maruz kalmıştı. Başka bir öğrenci tarafından kayda alınan o anlar ise büyük tepki toplamış ve olay hakkında Ankara İl Milli Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Maruz kaldığı durumun ardından kendisine ulaşan gazetecilere konuşan Sağlık ise öğrencisine sahip çıkarak, kendisini affettiğini söylemişti. Örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Sağlık, kendisinin de hatası olabileceğini belirterek verdiği röportajda şöyle konuşmuştu: "Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Kendisini affettim. Onunla ve velisiyle de buluştum. Bu bizim evladımız, atamayız. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim."

AYAĞININ KAYMASI SONUCU BALKONDAN DÜŞTÜ

Bu davranışın ardından tüm ülkede tanınan Sağlık, yaklaşık 3 ay önce evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 3'ncü kattan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve tedavi altına alınan Sağlık'ın sol kolunun işlevini yitirdiği, akciğerinde sönme olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Buradaki 3 haftalık tedavisinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen ve bir süre daha tedavi gören Sağlık, durumunun sürekli kötüye gitmesi ve geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vefat eden emekli öğretmen için Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Körler Mahallesi'nde ki Merkez Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sağlık cenazesi namazın ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.