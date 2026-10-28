Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Transfer edildiğinde riskli bir tercih olarak değerlendirilen 21 yaşındaki Rus futbolcu, Barcelona ve Lille karşılaşmalarında attığı goller ve Fenerbahçe derbisindeki futboluyla beklentileri karşılamayı başardı.
Orta saha transferi için birçok dünya yıldızıyla temas kuran Galatasaray'da son kararı Başkan Dursun Özbek verdi. Sarı-kırmızılılar, yüksek bonservis bedeline rağmen tercihini Rus futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Aleksey Batrakov'dan yana kullandı.
Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödenerek transfer edilen genç oyuncu, yaşı ve kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olması nedeniyle riskli bir yatırım olarak değerlendirildi.
BARCELONA VE LILLE'E GOL ATTI
Ancak Batrakov, sahaya çıktığı ilk karşılaşmalardan itibaren performansıyla dikkat çekti. Barcelona ve Lille karşısında fileleri havalandıran Rus futbolcu, hücumdaki etkinliğiyle takımına önemli katkı sağladı.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE ALKIŞ TOPLADI
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde sergilediği futbolla da beğeni topladı. Kısa sürede sarı-kırmızılıların önemli isimlerinden biri haline gelen Batrakov, transferine yönelik soru işaretlerini performansıyla azaltmayı başardı.