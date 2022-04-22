İftar yemeği sonrası çıktıkları gezinti kabusa dönüştü! Kanala düşen araçta 3 kişi öldü, 2 kayıp var

Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 35'inci kilometresinde Bakımlı Mahallesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, iftar yemeğinden sonra arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan İlhami Damar'ın kullandığı hafif ticari araç, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu.

ARAÇ SULARA GÖMÜLÜP GÖZDEN KAYBOLDU

Can pazarının yaşandığı olayda hafif ticari araçta bulunan Abdullah Demir (18) kendi imkanlarıyla kanaldan kurtuldu. Bir süre sonra araç sulara gömülerek gözden kayboldu. Kanaldan çıkmayı başaran Abdullah Demir'in çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAKİLER KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Kaza yerine gelen ekipler, hafif ticari araçtaki 5 kişiye ulaşamayınca bölgeye su altı polisleri çağrıldı. İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisler, kısa sürede çalışmalara başlarken sağlık ekipleri ise kendi imkanıyla araçtan çıkan yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Dalgıç polisler, sulara gömülen aracın içerisindeki sürücü İlhami Damar, İzzet Açıkgöz, Alican Demirli, Bünyamin Nerede ve Mehmet Reşat Demir'i çıkarmak için zamanla yarıştı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, 2 KİŞİ KAYIP

Dalgıç polislerin kanalda yaptığı aramada araca ulaşıldı. Ekipler, araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

VALİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Yaşanan acı haberi alan aileler de olay yerine akın etti. Burada toplanan kalabalığın, görevlilerin çalışmasına engel olması üzerine uzaklaşmaları istendi. Bu nedenle çıkan gerginlik, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, kurtarma çalışmalarını yakından takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa