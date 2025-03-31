Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendi aralarında kavga eden bir grup, aynı zamanda emekli polis olan tekel bayisi çalışanı ile işletme sahibini öldüresiye dövdü. Emekli polis, havaya ateş açarak kurtulmaya çalışırken, öfkeli grup kanlar içinde yerde kalan iki kişiyi acımasızca darbetti. Olay tekel bayinin güvenlik kamerasına yansırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde bir tekel bayiinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. İki kişinin öfkeli grup tarafından dakikalarca dükkanın içinde ve dışında darbedildiği anlar saniye saniye kaydedildi. Tekel bayiinde çalışan emekli polisin havaya silahla ateş açtığı ancak buna rağmen gruptan kurtulamadığı ve polisin biber gazı sıkarak ayırdığı olayın büyüklüğünü güvenlik kamerası görüntüleri gözler önüne serdi.

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KABUSU YAŞADILAR

Dehşete düşüren olay, dün gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı.

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

TEKEL BAYİSİ ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRESİYE DARBETTİLER

Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi, kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında öfkeli grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü. Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

15 KİŞİ GÖZALTINDA, EMEKLİ POLİS AĞIR YARALI

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı

Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErdal_19:

klasik türk kavgası 1 vs 10

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin ulusoy:

bu darp edenleri içeriden çıkarmıyacaksn ömür boyu orada çürüyecekler bunların ne cocuklarında. nede kendilerinden fayda gelir döl israfı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.