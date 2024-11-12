Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

İzmir'de dün akşam bir trajedi yaşandı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası 5 çocuk, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine cezaevinden özel inile çıkarak katılan babanın, çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar görenleri kahretti.

ANNE EVDE DEĞİLKEN YANGIN ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE ÇIKAN BABADAN ÇOCUKLARINA KAHREDEN VEDA

İzmir'de yangında can veren 5 kardeş son yolcuğuna uğurlandı. Tutuklu olan baba çocuklarının cenaze törenine getirildi. İki jandarmanın arasında elleri kelepçeli şekilde cenaze namazına katılan babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Babanın çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar kahretti.