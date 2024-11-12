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Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği olay tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Düzenlenen cenaze törenine cezaevinden özel izinle çıkarak katılan babanın çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar izleyenleri kahretti.

İzmir'de dün akşam bir trajedi yaşandı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası 5 çocuk, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine cezaevinden özel inile çıkarak katılan babanın, çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar görenleri kahretti.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

ANNE EVDE DEĞİLKEN YANGIN ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLE ÇIKAN BABADAN ÇOCUKLARINA KAHREDEN VEDA

İzmir'de yangında can veren 5 kardeş son yolcuğuna uğurlandı. Tutuklu olan baba çocuklarının cenaze törenine getirildi. İki jandarmanın arasında elleri kelepçeli şekilde cenaze namazına katılan babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Babanın çocuklarının tabutuna sarıldığı anlar kahretti.

Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıİnandgn:

Elinde kelepçe olması son derece önemli sakın açmayın 5 çocuğu ölmüş sonuçta şu pozisyonda tek derdi kaçmak olur sanırım.

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Haber YorumlarıBükücü:

Allah kimsenin düşmanımın başına vermesin. Çok zor bir durum Allah yardımcısı olsun !

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Şimdi hiç ah edip sızlanma. Keşke kanun adamı olsaydın da ailene sahip çıksaydın...O çocukların veballeri üzerinde senin. Şam babası...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sosyal devlet mişiz hiç kimse bu gece rahat uyudu mu?

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Allah Sabır versin.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

RABBİM HİÇBİR ANNE BABAY EVLAT ACISI YAŞATMASIN, SABIR DİLİYORUM

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Haber YorumlarıFatih Polat:

ALLAH ailesine sabır versin….??

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Koca İZMİR bir aileye sahip çıkamadı mı ? Belli değil mi ailenin gerçekten ihtiyaç sahibi olduklaı. Yazıklar olsun

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Haber Yorumlarıkiyasettin aladag:

Baba nin eli kelepçeli bence Filistin den daha zor bir durum Allah sabır versin inşallah

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