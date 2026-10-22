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Ankara Polatlı'da pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin öldü

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Ankara Polatlı'da pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin öldü
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Ankara Polatlı'da pancar hasadında pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50) hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, makineden çıkarılan Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi ve soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde pancar hasadında pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yeniköseler Mahallesi yakınındaki tarlada meydana geldi. Eşi İsmail Keskin ile beraber çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Türkan Keskin, pancar sökme makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım makinesinin bıçakları arasında sıkışan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kız ve 1 erkek çocuğu olduğu öğrenilen Keskin'in cansız bedeni tarım makinesinden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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