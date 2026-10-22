Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özbekistan'da BYD marka elektrikli otomobilini şarj kablosunu çıkarmadan hareket ettiren kadın sürücü, kablonun istasyondan kopmasına neden oldu. Çevredeki sürücüler kendisini uyarmaya çalışırken, kadın uyarıları yanlış anlayarak erkeklerin kendisiyle tanışmak istediğini düşündü. Evli olduğunu belirtmek için yüzüğünü gösteren kadının yaşadığı yanlış anlaşılma dikkat çekti.
Özbekistan'da elektrikli otomobilini şarj istasyonundan ayırmayı unutan bir kadın sürücü, aracını hareket ettirince şarj kablosunu yerinden kopardı. Çevredeki sürücüler kadını uyarmaya çalışırken yaşanan yanlış anlaşılma ise olayın en dikkat çekici anı oldu.
ŞARJ KABLOSU TAKILIYKEN HAREKET ETTİ
Özbekistan'da BYD marka elektrikli otomobilini şarj eden kadın sürücü, kabloyu araçtan çıkarmadan yola koyuldu.
Otomobilin hareket etmesiyle birlikte şarj kablosu istasyondan koparken, çevredeki sürücüler durumu fark ederek kadını uyarmaya çalıştı.
UYARILARI YANLIŞ ANLADI, EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Olayın en ilginç anı ise diğer sürücülerin kadına seslenmesi sırasında yaşandı. Kendisini uyarmaya çalışan erkeklerin tanışmak istediğini düşünen kadın, evli olduğunu anlatmak için elindeki evlilik yüzüğünü gösterdi.