Onlarca insanın canını kurtardı! Zillere basarak binayı çökmeden tahliye etti

Konya'da merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan 5 kişi için ekipler adeta zamanla yarışıyor.

ENKAZ ALTINDAKİ 5 KİŞİYLE İRTİBAT KURULDU

Konya'da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu öğrenildi. Ekiplerin mahsur kalan vatandaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdikleri öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bu arada enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

SESLERİ DUYDU, ZİLLERE BASIP ONLARCA CANI KURTARDI

Öte yandan, henüz belirlenemeyen nedenle çöken binanın zemin katından gelen sesleriduyduktan sonra uyarı için zillere basan bir kişi,onlarca insanın canını kurtardı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Ali Hüseyin isimli gencin, herkese, "Binadan çıkın" diye bağırdığı da ortaya çıktı.

"ÇOLUK ÇOCUK KALMADAN HERKESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"

Bir televizyon kanalına konuşan Hüseyin, o anları şöyle anlattı: "Bir ses duymaya başladık, sesi duyduktan sonra herkesin ziline bastım. Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı. Benim bildiğime göre binada kimse kalmadı. En son ben çıkmıştım. Evlerin hepsi doluydu. Bizim akrabalarımızdan haberim yok. Ben yıkıldıktan sonra ne olduğunu bilmiyorum, gözlerimi kapattım. Ağabeyim beni kaldırıp ambulansa getirmiş."