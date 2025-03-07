ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Trump'tan beklenmeyen hamle! Mektup yazıp müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 'ta 2 araç sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya otomobillerde bulunan kadın ve çocuklar da dahil oldu. Bir çocuğun babasının bacağına sarılarak kavgayı engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Sultaniye Mahallesi'ndeki Balıkyolu Caddesi'nde 2 sürücü arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarını yolun ortasında durdurup indi. Birbirlerinin üzerine yürüyen 2 sürücü kavga etmeye başladı.

KADIN VE ÇOCUK DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Kısa süre sonra sürücülerin yanlarında olan kadın ve çocuklar araçlardan inerek kavgaya dahil oldu. Sürücülerden biri aracın bagajından çıkardığı demir çubukla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Kadınlardan biri ise demir çubuğu alarak karşı tarafa vurdu.

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

KAVGA NEDENİYLE TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Öte yandan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, çocuklardan birisinin babasının bacağına sarılarak onu engellemeye çalışıp ağladığı anlar yer aldı. Kadın ve çocukların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

TRAFİK AKSADI

Kavga nedeniyle, trafikteki diğer sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı

Olayların ilçesinde kadın sopayla erkeklere saldırdı, çocuk babasını engellemeye çalıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Paylaşımına yorum yağdı: 28 çileğin fiyatı dudak uçuklattı
img

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
img

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Trafik kavgalarına çözüm bulunduğuna dair haber yayınlanmıştı burda eee neden hapse girmiyor arabadan saldırmak için inenler ceza yiyecekti

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.