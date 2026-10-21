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Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

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Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi Haber Videosunu İzle
Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
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Amasya'da Göllü Bağları Mahallesi'ndeki Meridyenpark Sitesi'nde bir binanın içine giren yaban domuzu, polisin silahla vurması sonucu etkisiz hale getirildi. Paniğe neden olan domuzun etkisiz hale getirilmesini Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

Amasya'da bir sitedeki binanın içine giren yaban domuzu, polis ekiplerince silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'nde Meridyenpark Sitesi'nde bir binanın içine giren yaban domuzu paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, binanın içindeki yaban domuzu polislerin silahla vurması sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, "Domuz çok büyüktü, vatandaşları korkuttu" dedi.

Site sakinlerinden Bekir Kurt da, "Domuzu polis operasyonuyla vurdular. Emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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