23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu
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'Anoreksiya Nervoza' hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın kalbi durdu. 10 dakika boyunca kalbi duran ve kalp masajı uygulanan Candan, yeniden hayata döndürüldü.

Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan ünlü sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı.

Nihal Candan'ın kalbi durdu

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İlk olarak 'Anoreksiya Nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış, kısa bir süre sonra da Bahar Candan tahliye olmuştu.

Nihal Candan'ın kalbi durdu

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra da zayıflamaya devam ederek 30 kiloya düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşi Bahar Candan, ablasının sağlık durumunu sosyal medyadan, "Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" sözleriyle duyurmuştu.

Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve kilo vermeye devam eden Nihal Candan'ın 23 kiloya gerilediği, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

Nihal Candan'ın kalbi durdu

"TÜM ORGANLARI İFLAS ETMİŞ DURUMDA"

Geçtiğimiz günlerde kızının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Nihal Candan'ın kalbi durduUmut Candan

KALBİ DURDU

Son olarak, sunucu Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu ve kalp masajı uygulandığını duyurdu. Kerimoğlu, paylaşımında, "Nihal'in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah'ım ne olur bir şey olmasın, ne olur…" ifadelerine yer verdi.

Nihal Candan'ın kalbi durdu

YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise Candan'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığını açıkladı. Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Nihal için dua edin. Kalbi durmuş şu an müdahale ediyorlar. Çok üzgünüm çok. Kalbini tekrar çalıştırdılar. Şu an durumu kritik." Doğu, Candan'ın kalbinin 10 dakika boyunca durduğunu da sözlerine ekledi.

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın kalbi durdu

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Demir:

10 dakika kalp durması ne demek editör biliyonmu sen beyin hasarı 5 dakika geri dönülmez 8 10 dakika

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Haber YorumlarıAdam Bey:

zayıfken zayıflamak kendini şişman görmek anoreksiya böyle. her gün 2000 k calori yemek yenilmeli…

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