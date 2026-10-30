Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolan hayvanlarını aramak için ormana giden iki arkadaşın başına gelen olay faciayla sonuçlandı. 16 yaşındaki Alper A.'nın omzunda taşıdığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği 15 yaşındaki Orhan Tekir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYIP HAYVANLARINI ARAMAK İÇİN ORMANA GİTTİLER

Olay, akşam saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Alper A. ile arkadaşı Orhan Tekir, kaybolan hayvanlarını bulmak amacıyla ormanlık alana gitti. İki arkadaşın arama yaptığı sırada Alper A.'nın omzunda bulunan tüfek, iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı.

AĞIR YARALANAN ORHAN HASTANEDE KURTARILAMADI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Tekir ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran Orhan Tekir, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tüfeğin nasıl ateş aldığına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı