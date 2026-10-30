Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklifGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündeminde. Aston Villa, öncelikli hedefi Leipzig'in Antonio Nusa transferi gerçekleşmezse, ocak ayında 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 13 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.
- Aston Villa, Leipzig'in Antonio Nusa transferini tamamlayamaması halinde ocak ayında Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için teklif yapmayı planlıyor.
- Aston Villa'nın 26 yaşındaki Oğuz Aydın için 13 milyon Euro bonservis teklifi sunacağı iddia edildi.
- Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans ve yükselen formuyla dikkat çeken milli futbolcu Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarında yer alıyor. Ada temsilcisinin, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için gözden çıkardığı bonservis bedeli netleşti.
B PLANI OLARAK GÜNDEMDE
İngiliz basınındaki haberlere göre; Aston Villa, öncelikli hedefi olan Leipzig'in 21 yaşındaki oyuncusu Antonio Nusa transferini bitirememesi durumunda rotasını Oğuz Aydın’a çevirecek. Premier Lig ekibinin, bu transfer seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde ocak ayı transfer döneminde milli yıldız için Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.
MASADAKİ RAKAM 13 MİLYON EURO
Aston Villa'nın, sarı-lacivertli kulüple masaya oturması durumunda Oğuz Aydın'a 13 milyon Euro resmi bir teklif sunacağı iddia edildi.
BU SEZONKİ GRAFİĞİ
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 7 maçta ilk 11'de yer buldu. Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Slavia Prag mücadelelerindeki katkılarıyla öne çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, toplamda 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.