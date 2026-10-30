Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif

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Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans ve yükselen formuyla dikkat çeken milli futbolcu Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarında yer alıyor. Ada temsilcisinin, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için gözden çıkardığı bonservis bedeli netleşti.

B PLANI OLARAK GÜNDEMDE

İngiliz basınındaki haberlere göre; Aston Villa, öncelikli hedefi olan Leipzig'in 21 yaşındaki oyuncusu Antonio Nusa transferini bitirememesi durumunda rotasını Oğuz Aydın’a çevirecek. Premier Lig ekibinin, bu transfer seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde ocak ayı transfer döneminde milli yıldız için Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

MASADAKİ RAKAM 13 MİLYON EURO

Aston Villa'nın, sarı-lacivertli kulüple masaya oturması durumunda Oğuz Aydın'a 13 milyon Euro resmi bir teklif sunacağı iddia edildi.

BU SEZONKİ GRAFİĞİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 7 maçta ilk 11'de yer buldu. Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Slavia Prag mücadelelerindeki katkılarıyla öne çıkan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, toplamda 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.