Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler Haber Videosunu İzle
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da kentin en işlek caddelerinden birinde güpegündüz yaşanan sopalı ve demir çubuklu saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olayın ardından kaçtığı ve halen arandıkları öğrenildi. Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar merkezinde gündüz vakti gerçekleşen sopalı ve demirli saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 4 kişinin kaçtığı ve halen arandığı öğrenilen olay, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine anbean yansıdı.

SOPA VE DEMİRLERLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, kent merkezinde Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, cadde üzerinde bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Grup, aldığı darbelerle yere düşen şahsı acımasızca tekmeleyerek ve sopalarla darbetti.

AĞIR YARALANDI

Aldığı darbelerle ağır yaralanan şahıs, yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kentin en işlek noktalarından birinde gündüz vakti yaşanan saldırı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 93 sitede yayınlandı.
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar

Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor?

Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

Papa'dan tarihi seçim hamlesi! Gerçekleşirse bir ilk olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü, temeli açığa çıktı! Bina tahliye edildi

17 katlı binanın altındaki toprak kaydı! Temeli açıkta kaldı
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu

Dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni çok başkaymış

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta

Böyle mi bitecekti Asensio? Taraftarlar şokta
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler

Berabere kaldılar diye 71 bin lira ceza yediler
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
Diyarbakır'da sağanak mezarlığı vurdu! Onlarca kabir sular altında kaldı

Yürek yakan manzara: Onlarca kabir sular altında!