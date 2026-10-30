Reklam Kurulu iki GSM şirketine yanıltıcı 5G reklamından 8 milyon TL'ye yakın ceza verdi

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, GSM şebekelerinin yanıltıcı 5G reklamlarının durdurulmasına karar verildiğini ve iki GSM şebekesine 8 milyon TL'ye yakın ceza uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli 373 sayılı toplantısında, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki 5G reklamlarına yönelik incelemeleri sonucunda iki GSM ve telekomünikasyon şirketine yaptırım uyguladı. İncelemelerde; 5G hizmetinin kapsama alanı ve teknolojik üstünlüğüne ilişkin gerçeği aşan, tüketicilerde mutlak üstünlük algısı oluşturan iddialara yer verildiği, ayrıca henüz ticari olarak kullanıma açılmamış 5G teknolojisinin kampanya avantajlarıyla ilişkilendirilerek tüketicilerin yanıltılabileceği tespit edildi. Bu kapsamda, iki şirkete toplam 7 milyon 983 bin 304 TL idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin doğru, açık ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, yanıltıcı reklamlarla haksız rekabetin önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetim ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı