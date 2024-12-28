Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının 2. duruşmasında son güne gelindi. Tüm sanıklar son savunmalarını yaparken, mahkeme kararını birazdan açıklandı.

SANIKLAR SALONA GETİRİLDİ

Sanıklar karar için yeniden salona getirildi. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, salon hıncahınç doldu. Mahkeme heyeti salondaki yerini aldı.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme sanıkların son sözlerini sordu. Ardından karar açıklandı. Ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

YÜKSEL GÜRAN: BEN KIZIMIN KATİLİ DEĞİLİM

Yüksel Güran'a mahkeme başkanı son sözünü sordu. Anne Güran, "Ben kızımın katili değilim. Son söz sizindir başkanım." dedi.

NEVZAT BAHTİYAR: CEZAM NEYSE RAZIYIM

Nevzat Bahtiyar da son kez konuştu. Bahtiyar, "Cesedi ben taşıdım , cezam neyse razıyım." dedi.

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