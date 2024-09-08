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Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

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Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde tutuklanan amcanın silinen WhatsApp kayıtları için Türkiye harekete geçti. META'dan silinen kayıtların istendiği öğrenildi.

Türkiye kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'a kahroldu. Dava soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda aile üyesinin de olduğu 23 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın silinen Wats App kayıtları için Türkiye'nin harekete geçtiği öğrenildi.

Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

19 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haber bugün geldi. 19 gündür Diyarbakır'da didik didik aranan Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce defalarca aranan derede bulundu. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi gelmişti. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alınmıştı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını göstermişti.

Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

AMCANIN SİLİNEN WATS APP KAYITLARI META'DAN İSTENDİ

Amcanın tutuklu olduğu dava soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın tüm Wats App yazışmalarını sildiği belirlenmişti. Gazeteci Özlem Gürses Türkiye'nin silinen kayıtlar için META ile iletişime geçtiğini duyurdu. Gürses sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Türkiye Meta'yla görüşmüş. Narin cinayetinde amcanın yok ettiği sildiği bütün yazışmaların bulunması an meselesi imiş… Salı'ya kadar dosya önemli ölçüde aydınlanmış olacak anlaşılan" ifadelerini kullandı.

Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı. Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Hani bu whatsapp uçtan uca şifreleme sistemliydi ve mesajları kimse okuyamazdı? :)) ya bu nasıl bir simülasyon dünyası anlamadım ki

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