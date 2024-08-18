Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınında baba ile oğlu gözaltında

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili bir baba ile oğlu gözaltına alındı. 2 şüphelinin65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrası yangına sebep oldukları belirlendi.

MUĞLA'DA 3 FARKLI İLÇEDE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.

AYDIN-MUĞLA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI, 2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterler ve uçakları da havadan destek sağlıyor. Alevler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca tedbir amaçlı Nebiköy ve Kafaca Köyü tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdahale ekipleri, yangının daha fazla alanı tehdit etmemesi için koordineli bir şekilde ilerleyerek, alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAKAN YUMAKLI: TEHLİKE ARZ EDEN BİR YANGIN YOK

Öte yandan son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 247 yangından 241'ine müdahale edildiğini belirtti. Bakan Yumaklı, şu an için tehlike arz eden bir orman yangını olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

"YATAĞAN'DA 3 KÖYDE 58 EV TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ"

Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." derken şu bilgileri verdi: "Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması sürecek. Uşak ve Aydın'da yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Karabük'te yangın an itibarıyla kontrol altında. Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi. 247 yangına müdahale edildi, 241'i kontrol altında."