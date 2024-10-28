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Mamada alkol skandalı! 20 günlük Mihrimah bebeğin cenazesinden yürek yakan görüntü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde Yenidoğan Bakım Ünitesinde yatan bebeklerin mamasına yanlışlıkla saf alkol koyduğu tespit edilen ve 20 günlük bir bebeğin ölümüne neden olan hemşireler tutuklanmıştı. Toprağa verilen bebeğin cenazesinden gelen görüntüler yürekleri dağladı.

Türkiye ' Yenidoğan çetesinin' skandallarıyla yaşadığı şoku atlamadan bir acı haber de KKTC'den geldi. Yenidoğan Bakım Ünitesinde yatan bebeklerin mamasına yanlışlıkla saf alkol koyulduğu tespit edildi. Kahreden ihmal nedeniyle 20 günlük Mihrimah bebek hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatarken şüpheli ölümü gerçekleşen 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, toprağa verildi. Vefat ettiği hastanenin morgundan dün Adli Tıp Ünitesi'ne götürülen Toymuradov'un cenazesi, Lefkoşa'daki Gönyeli Mezarlığı'nda defnedildi. Toymuradov'un cenaze törenine ailesinin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

Mamada alkol skandalı! 20 günlük Mihrimah bebeğin cenazesinden yürek yakan görüntü

ACILI ANNE VE BABA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze töreninde çocuklarının sağlıklı olduğunu ve hastanenin ihmali sonucunda yaşamını yitirdiğini belirten baba Baha ile anne Güneş Toymuradov, gözyaşı döktü. Öte yandan Mihrimah Toymuradov'un adli tıpta elde edilen bulguları kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İstanbul'a gönderildi.

Mamada alkol skandalı! 20 günlük Mihrimah bebeğin cenazesinden yürek yakan görüntü

DİĞER BEBEKLERİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aynı hastanede entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde ailelerin bekleyişi devam ediyor. Yetkiler, başka hastanelerden de bebeklerin tedavisine destek olmak amacıyla uzman doktorların getirildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti. Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti. KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı. Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk duruşmaları görülen hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A. için mahkeme heyeti, 3 gün ek gözaltı süresi vermişti.

Mamada alkol skandalı! 20 günlük Mihrimah bebeğin cenazesinden yürek yakan görüntü

Mamada alkol skandalı! 20 günlük Mihrimah bebeğin cenazesinden yürek yakan görüntü

Mamada alkol skandalı! 20 günlük Mihrimah bebeğin cenazesinden yürek yakan görüntü
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Hastane 3-sayfa Kıbrıs Sağlık Gündem Hukuk Dünya Bebek

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