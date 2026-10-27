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Antalya Kepez'de hortum 2 konteyneri savurdu, 5 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

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Antalya Kepez'de hortum 2 konteyneri savurdu, 5 işçi öldü, 1 işçi yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Kepez'de hortum 2 konteyneri savurdu, 5 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde şantiyede saat 23.00 sıralarında çıkan hücre hortum, işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu. Konteynerlerdeki 6 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı; Vali Hulusi Şahin olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'da hortumun vurduğu 2 konteynerdeki işçilerden 5'i hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

İŞÇİLERİN KALDIĞI 2 KONTEYNERİ SAVURDU

Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede ortaya çıkan hortum şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurdu. Olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken 3 işçi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 işçinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

VALİ ŞAHİN: ÇOK ENTERESAN BİR DOĞA OLAYIYLA KARŞI KARIŞAYIZ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Kepez ilçesinde bu akşam 23.00 sıralarında site inşaatında şantiye ve konteynerlerin olduğu yerde bir hücre hortum oluştuğunu ve buradaki 2 konteyneri parçalayıp içindeki 6 işçiyi savurduğunu söyledi.

Vali Şahin, "2 işçimiz olay yerinde 3 işçimiz hastanede vefat etti 1 işçi yaralandı durumu iyi. Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor teyitleşiyoruz başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karışayız şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor" dedi.

“BÜTÜN SİTE İNŞAATINI HORTUM TARUMAR ETMİŞ”

Aynı alanda yine hortum sebebiyle bir vincin de devrildiği ancak konteynerle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Vali Şahin, "Vincin altında can kaybı ya da yaralı söz konusu değil, bütün site inşaatını hortum tarumar etmiş" şeklinde konuştu.

Ekiplerin alanda başka işçi olma ihtimali sebebiyle arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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