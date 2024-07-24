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Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

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Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde görevli akademisyen çifte saldırı girişiminde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Murat-Yeliz Toptaş çiftinin 2021 yılında kayısıdan roket yakıtı, 2023 yılında yengeç kabuğundan radyasyon kalkanı icat ettikleri ortaya çıktı. Aracın önünü kesen şahısların ise, çifte para kaptıran vatandaşlar oldukları öne sürüldü.

Malatya'da önceki gün akademisyen çifte saldırı girişimiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çifte saldıran şahısların, alacaklı olduğu iddia edildi.

Malatya'da insansız hava araçlarını (İHA) lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi'nde görevli akademisyen çifte yönelik trafikte gerçekleşen saldırı ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

SALDIRGAN ŞAHISLARIN ALACAKLI OLDUĞU İDDİASI

Akademisyen Murat-Yeliz Toptaş çiftinin, 2021 yılında kayısıdan roket yakıtı, 2023 yılında ise yengeç kabuğundan radyasyon kalkanı ürettikleri öğrenildi. Aracın önünü kesen şahısların ise mucit olduklarını iddia eden çifte para kaptıran vatandaşlar oldukları iddia edildi.

Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili araştırma yaptığını duyurarak açıklama yayınladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ise "suikast girişimi" iddialarını yalanlar nitelikte olması dikkatlerden kaçmadı.

Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

İşte Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili açıklaması:

"22.07.2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında, 'Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi' yönündeki haberler ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde; 21.07.2024 günü Yeşilyurt İlçemiz Yakınca Mahallesinde meydana gelen maddi hasarlı kazada Müşteki M.T. isimli şahıs aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plaka sayılı araç sürücüsü ani manevra ile şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermiş, akabinde müşteki şahıs ile kısa süreli tartışma yaşanmıştır. Bu sırada devriye görevi yürüten trafik ekibimiz konuya müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığı sırada, şüpheli şahıslar olaya konu 44 ACS 482 plaka sayılı araç ile olay mahallinden kaçmaya çalışmışlardır.

Trafik ekibimiz söz konusu aracı fiziki takibe alarak şahısları yakalamıştır. Şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1.46 promil alkollü olduğunun anlaşılması üzerine trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten men edilmiştir. Şüpheli A.L.E. isimli şahsın yapılan kontrollerde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs Polis Merkezine intikal ettirilmiş, ayrıca 'Mala Zarar Verme-Kasten Yaralama- Hakaret' suçlarından gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç. isimli şahsın 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığı tespit edilmiş, şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir. Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

İHA'LARI LAZER SİLAHLARINA KARŞI KORUYACAK MADDE

Öte yandan İHA'ları lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit madde geliştirdiklerini belirten akademisyen çiftin, 1 ay önce söz konusu buluşla ilgili basına demeç verdikleri tespit edildi. Toptaş çifti, bor içerikli kompozit maddenin, 2 bin 600 derece üzerindeki sıcaklıklara dayanabildiğini iddia etmişti.

Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

YENGEÇ KABUĞUNDAN RADYASYON KALKANI

Toptaş çiftinin geliştirdiklerini öne sürdükleri bir diğer buluş ise tatlı su yengeçlerinin kabuğundan ürettikleri "radyasyon kalkanı". Dikkat çeken buluşa ilişkin haberlere ise geçtiğimiz mart ayında basında yer verilmişti. Haberlerde, akademisyen çiftin, "radyasyon kalkanı"nın patentini almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduğu" yazılmıştı.

Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

KAYISIDAN ROKET YAKITI

Akademisyen çiftin 2021 yılında basına yansıyan bir diğer keşfi ise kayısıdan üretilen roket yakıtı. Murat Toptaş, buluşa ilişkin basına şunları söylemişti: "Kilogramı birkaç lira olan atık kayısıdan kilogramı 200 dolara ulaşan bir roket yakıtı elde etmeyi başardık. Elde ettiğimiz roket yakıtını sıkıştırarak bir roket motoru haline getirdik. Bundan sonraki aşamada bu roket motorumuza uygun bir nozül tasarlayarak motorun tasarımını bitirmeyi düşünüyoruz."

Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Malatya Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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