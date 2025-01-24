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Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Binada enkaz altında kalanların olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada enkaz altında kalanların olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHakkı Murat:

bu nedir boyle her gun yeni bi kotu haber,rabbim beterinden korusun

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Akp'nin laneti..

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Haber YorumlarıJokerAllame:

her binaya onay verilirse daha çok böyle haber okuruz

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Ülke iyice zıvanadan çıktı

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Haber YorumlarıKim kimse:

Hayırdır ya felaketler durmak bilmiyor acaba zamları felaketleri olumsuzlukları Allah yapıyor dedikleri içinmi ceza verdi yaradan.

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