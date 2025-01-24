Konya'da 4 katlı bina çöktü! İlk bilgilere göre enkaz altında kalanlar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada enkaz altında kalanların olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.