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'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

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'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da Haber Videosunu İzle
'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da
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'Game of Thrones' dizisinde 'Ser Alliser Thorne' karakterine hayat veren Owen Teale, DFFI 2026 kapsamında Türkiye'ye geldi. Teale, festivalin ardından İstanbul'un tarihi mekânlarını gezdi. Şerefiye Sarnıcı'ndaki müzik dinletisinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu" dedi.

4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul'a (DFFI 2026) katılarak "Something Pointless" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan BAFTA ödüllü oyuncu Owen Teale, İstanbul'da tarihi mekanları ziyaret etti.

Ödül almak için kente gelen Teale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eracun, festivalin kurucu başkanı İlknur Doruker ile Bülent Doruker, yönetmen Metin Çavuş ve festival ekibiyle tarihi Şerefiye Sarnıcı'nı gezdi.

Sarnıçta yetkililerden bilgi alan ünlü oyuncu, ziyaret sırasında müzisyenlerin "Game Of Thrones" dizisinin tema müziğini geleneksel enstrümanlarla icra ettiği sürpriz dinletiyle karşılandı.

Teale, sarnıç ziyaretinin ardından Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nın da arasında bulunduğu tarihi mekanları gezerek şehir turu yaptı.

“GÖZLERİM DOLDU”

Gezi esnasında AA muhabirine açıklamada bulunan Owen Teale, Şerefiye Sarnıcı'ndaki müzik dinletisinin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu. Bazı enstrümanların adını bilmiyorum ama o kadar güzel çaldılar ki bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım." dedi.

“TÜRK İZLEYİCİYLE BULUŞMAK BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

Türk izleyicisinin samimiyetine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiliz oyuncu, "Festivalde Türk izleyicisiyle buluşmak beni çok derinden etkiledi. Onlar son derece açık yürekli insanlar ve iyi hikayelerin kıymetini biliyorlar. Hayatın hem neşesini hem de zorluklarını anlatan gerçek hikayeleri takdir ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Teale, kariyerinde genellikle sert karakterleri oynadığını, gerçek hayatta ise ailesinin bile bu tezatlığı anlamakta zorlandığını aktararak, yakında izleyiciyle buluşacak "Line of Duty" dizisinde yine oldukça karmaşık bir rolle seyircinin karşısına çıkacağını söyledi.

Gelecekte hangi karakteri canlandırmak istediğinin sorulması üzerine ünlü oyuncu, Galler'in tarihi bir figürü olan ve İngilizlerin kontrolü ele almasından önceki son Galler prensi Owain Glyndwr'ün hayatını beyazperdeye taşımak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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