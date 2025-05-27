Kocaeli'de Tuğla ve Yumrukların Havada Uçuştuğu Kavga

Kocaeli'deki kavgada tuğlalar havada uçuştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek tuğla ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Kireç Ocakları mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan gerginlik, kısa sürede şiddete dönüştü. Taraflardan ikisi ellerine geçirdikleri tuğlalarla birbirine saldırırken, diğer iki kişi yumruklarla kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.