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Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

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Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren erkek öğrenci paniğe sebep oldu.

Dün akşam saatlerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda hareketli anlar yaşandı. Telleri aşarak yurda giren M.Y. isimli bir erkek öğrenci paniğe neden oldu.

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'na dün akşam saatlerinde M.Y. isimli bir erkek öğrenci girdi. Telleri aşarak kız yurduna giriş yaptığı iddia edilen M.Y., kampüs içerisindeki kız öğrencilerin tepkisi üzerine kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak, hakkında işlem başlatıldı.

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "5 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında ilimiz merkez Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli erkek bir şahsın görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hemen çalışma başlatmıştır. Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmiş ve yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden 22.50 sıralarında kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda şüphelinin içeride herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. isimli şahıs yakalanarak, hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. Ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde kolluk birimlerimiz her zaman olduğu gibi 7/24 görev başında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı

Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Binali Yıldırım Güvenlik 3-sayfa Eğitim Sivas

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Yorumlar (2)

Faruk Yigit:

Tabi güvenlik arkadaşlar canlı kamera ve devriye yerine TİKTOK ile meşguller ??

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Bozkurtlar Diriliyor:

Özcan olabilir.. Ya da teke Vefa...

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