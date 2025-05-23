"Kız arkadaşım ex oldu" deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı

'Kız arkadaşım ex oldu' deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı
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Bahçelievler'de 40 yaşındaki adam, 19 yaşındaki kız arkadaşı hakkında "Uyuşturucu kullandı, ex oldu. Evin anahtarını doğal gaz kutusunun üzerine bırakıyorum. Ben çıkıyorum" şeklindeki ihbarının ardından genç kızın cansız bedeni bulundu. İncelemelerde evin duvarında ve yastıkta kurşun izleri perdelerde de kan izleri tespit edildi. Şüphelinin ise 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 3 Mayıs saat 08.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldi. Hayrettin K. (40) "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğal gaz kutusunun üzerine bırakıyorum ben çıkıyorum" diyerek kaçtı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giden ekipler, içeri girdikleri sırada yerde hareketsiz şekilde yatan kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde evin duvarında 2 adet kurşun izine ve yastıkta iki adet kurşun giriş çıkışı ile perdelerde kan izi olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemeler sonucunda cesedin hakkında kayıp ihbarı olan Deniz Karakaya (19) 'ya ait olduğu belirlendi.

'Kız arkadaşım ex oldu' deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı

ŞÜPHELİ GENÇ KIZIN HALASININ EVİNİ BASTI

İddiaya göre, 2 Mayıs Perşembe günü Deniz Karakaya arkadaşı ile taksiye binerek halasının yanında yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra Hayrettin K. evin önüne gelerek bağırmaya başladı. Karakaya'nın eniştesi ve halası dışarı çıkarak Hayrettin K.'yi sakinleştirmeye çalıştığı sırada, Deniz Karakaya dışarı çıkarak konuşmak istediğini söyledi. Hala ve enişte eve girdikten sonra, Karakaya'nın halası yeğeninin evin önünde olmadığını fark ederek endişelenmeye başladı.

CESEDİ TEŞHİS EDEN ANNE FENALAŞTI

Ertesi gün karakola giden hala ve enişte ekiplere durumu anlatarak kayıp ihbarında bulundu. Şehir dışında yaşayan anneye haber verilmesi üzerine anne İstanbul'a geldi. Adli Tıp Kurumu kimlik bulunmayan ceset için anneye ve aileye haber verilmesi üzerine cesedin teşhisi istendi. Anne, Adli Tıp Kurumunda cesedin kızı Deniz Karakaya'ya ait olduğunu görünce fenalaştı. Öte yandan Deniz Karakaya'nın telefonunda yapılan incelemede Hayrettin K. ile mesajları ortaya çıktı.

"'HELALİM' DEYİP GÖTÜRDÜ"

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, "Deniz, kaybolduğu 2 Mayıs günü evinin önünden alınıyor. Şahıs gelip 'Deniz benim helalim' diyor, evin önünden alıp gidiyor. Halası ve eniştesi, ertesi gün karakola gidiyor kayıp başvurusunda bulunuyor. Daha sonra polis ekiplerine gelen bir ihbarda, ekipler olay yerine gittiklerinde kapıyı açtıklarında kuzenimin cenazesini buluyorlar. Tabi o durumda hemen Adli Tıp'a götürülüyor otopsi yapılıyor" dedi.

'Kız arkadaşım ex oldu' deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı

"VÜCUDUNDA MORLUKLAR VE BIÇAK YARALARI VARMIŞ"

Olayı 5 Mayıs'ta öğrendiğini belirten Hakan Karakaya, "Öğrendiğimizde zaten gasilhaneye gittik. Gasilhanede cenazemizi aldık, benim ailem, annesi gasilhanede yıkamaya gittiler. Yıkamaya gittiklerinde vücudunda morluklar olduğunu söylediler. Vücudunun birçok yerinde morluklar varmış, ufak tefek bıçak yaraları olduklarını söylediler. Annesi o sırada bayılmış, dışarı aldık. Sonrasında cenazeyi defnettik" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Karakaya, "Biz bu olayı araştırmak istedik nedir diye. Birçok isim çıktı. Hayrettin K. o gece Deniz'le olan şahıs oymuş. Daha sonra 'Baba' denen bir şahıs var, bu muhtemelen Hayrettin K.'nin uyuşturucu ticaretini yapan kişi, sağlayan ve götüren kişi, taksici olarak tanınıyor. Hayrettin K.'nin takma ismi 'Şahin' böyle bir şey var. Bazı kişilerde emniyete gidip ifade verdiklerinde bize söyledikleri ile farklı bir ifade vermiş, bunlar da var. Bize farklı anlatılıyor emniyete gidildiğinde farklı anlatılıyor. Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda ama biz bunun sadece uyuşturucudan değil bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

'Kız arkadaşım ex oldu' deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı

"KUZENİMDEN BİRÇOK DEFA PARA İSTEMİŞ"

Hakan Karakaya, "Katili kaçmış, yaklaşık 3 haftadır aranıyor. Türkiye'nin 81 ili var 81 ilde aransın. Gerekirse yurt dışı kaynağı olabilir kaçabilir oralara bakılsın, yani bugün bir kızın canını çok kolay alabiliyorlar. Bu şahıs benim kuzenimden birçok defa para istemiş, 3 bin lira, 5 bin lira banka üzerinden, elden çok kez para göndermiş. Şahız kuzenimin telefonunu paramparça etmiş" dedi.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan ihbarda bulunan Hayrettin K.'nin "Uyuşturucu kullanmak", "Uyuşturucu ticareti yapma", "Ateşli silah bulundurmak", "Tehdit ve hakaret" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplamda 11 adet suç kaydı olduğunu tespit etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Dindar nesdil yetiştirecez diye yola cıktı yeni nesil müptezel oldu

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Haber YorumlarıFerdi Kerim:

19 yaşındaki bacımızın ne işi var 40 yaşındaki problemli adamın yanında? Anneler ,babalar lütfen kız çocuklarımıza sahip çıkalım !

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Haber YorumlarıMr Camel:

yazık olmuş 19 yaşındakş kız 40 yaşında adam la sevgili oluyor ahır zamanlar geliyor

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Suç kaydı 12 oldu sıkıntı yok. Neyseki Adalet var suçlulara dokunulmuyor

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

bizim ülkemizde 11 suç kaydı 40 suç kaydı olanlar hep dışarıda çok az bir kesimin suç kaydı yoktur heralde neredeyse yarıdan fazlanın suç kaydı var

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