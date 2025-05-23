'Kız arkadaşım ex oldu' deyip kaçtı, 11 suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Merkez Mahallesi'nde 3 Mayıs saat 08.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldi. Hayrettin K. (40) "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğal gaz kutusunun üzerine bırakıyorum ben çıkıyorum" diyerek kaçtı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giden ekipler, içeri girdikleri sırada yerde hareketsiz şekilde yatan kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde evin duvarında 2 adet kurşun izine ve yastıkta iki adet kurşun giriş çıkışı ile perdelerde kan izi olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemeler sonucunda cesedin hakkında kayıp ihbarı olan Deniz Karakaya (19) 'ya ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ GENÇ KIZIN HALASININ EVİNİ BASTI

İddiaya göre, 2 Mayıs Perşembe günü Deniz Karakaya arkadaşı ile taksiye binerek halasının yanında yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra Hayrettin K. evin önüne gelerek bağırmaya başladı. Karakaya'nın eniştesi ve halası dışarı çıkarak Hayrettin K.'yi sakinleştirmeye çalıştığı sırada, Deniz Karakaya dışarı çıkarak konuşmak istediğini söyledi. Hala ve enişte eve girdikten sonra, Karakaya'nın halası yeğeninin evin önünde olmadığını fark ederek endişelenmeye başladı.

CESEDİ TEŞHİS EDEN ANNE FENALAŞTI

Ertesi gün karakola giden hala ve enişte ekiplere durumu anlatarak kayıp ihbarında bulundu. Şehir dışında yaşayan anneye haber verilmesi üzerine anne İstanbul'a geldi. Adli Tıp Kurumu kimlik bulunmayan ceset için anneye ve aileye haber verilmesi üzerine cesedin teşhisi istendi. Anne, Adli Tıp Kurumunda cesedin kızı Deniz Karakaya'ya ait olduğunu görünce fenalaştı. Öte yandan Deniz Karakaya'nın telefonunda yapılan incelemede Hayrettin K. ile mesajları ortaya çıktı.

"'HELALİM' DEYİP GÖTÜRDÜ"

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, "Deniz, kaybolduğu 2 Mayıs günü evinin önünden alınıyor. Şahıs gelip 'Deniz benim helalim' diyor, evin önünden alıp gidiyor. Halası ve eniştesi, ertesi gün karakola gidiyor kayıp başvurusunda bulunuyor. Daha sonra polis ekiplerine gelen bir ihbarda, ekipler olay yerine gittiklerinde kapıyı açtıklarında kuzenimin cenazesini buluyorlar. Tabi o durumda hemen Adli Tıp'a götürülüyor otopsi yapılıyor" dedi.

"VÜCUDUNDA MORLUKLAR VE BIÇAK YARALARI VARMIŞ"

Olayı 5 Mayıs'ta öğrendiğini belirten Hakan Karakaya, "Öğrendiğimizde zaten gasilhaneye gittik. Gasilhanede cenazemizi aldık, benim ailem, annesi gasilhanede yıkamaya gittiler. Yıkamaya gittiklerinde vücudunda morluklar olduğunu söylediler. Vücudunun birçok yerinde morluklar varmış, ufak tefek bıçak yaraları olduklarını söylediler. Annesi o sırada bayılmış, dışarı aldık. Sonrasında cenazeyi defnettik" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Karakaya, "Biz bu olayı araştırmak istedik nedir diye. Birçok isim çıktı. Hayrettin K. o gece Deniz'le olan şahıs oymuş. Daha sonra 'Baba' denen bir şahıs var, bu muhtemelen Hayrettin K.'nin uyuşturucu ticaretini yapan kişi, sağlayan ve götüren kişi, taksici olarak tanınıyor. Hayrettin K.'nin takma ismi 'Şahin' böyle bir şey var. Bazı kişilerde emniyete gidip ifade verdiklerinde bize söyledikleri ile farklı bir ifade vermiş, bunlar da var. Bize farklı anlatılıyor emniyete gidildiğinde farklı anlatılıyor. Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda ama biz bunun sadece uyuşturucudan değil bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KUZENİMDEN BİRÇOK DEFA PARA İSTEMİŞ"

Hakan Karakaya, "Katili kaçmış, yaklaşık 3 haftadır aranıyor. Türkiye'nin 81 ili var 81 ilde aransın. Gerekirse yurt dışı kaynağı olabilir kaçabilir oralara bakılsın, yani bugün bir kızın canını çok kolay alabiliyorlar. Bu şahıs benim kuzenimden birçok defa para istemiş, 3 bin lira, 5 bin lira banka üzerinden, elden çok kez para göndermiş. Şahız kuzenimin telefonunu paramparça etmiş" dedi.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan ihbarda bulunan Hayrettin K.'nin "Uyuşturucu kullanmak", "Uyuşturucu ticareti yapma", "Ateşli silah bulundurmak", "Tehdit ve hakaret" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplamda 11 adet suç kaydı olduğunu tespit etti.