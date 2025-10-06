Haberler

Kendisini bıçaklayan eşini eve alan adam bin pişman oldu

Güncelleme:
Antalya'da eşinin aldırdığı uzaklaştırma kararı ile 4 ay hurda otomobilde yaşayan, sonrasında barışma teklifi ile tekrar yanına döndüğü eşi tarafından 17 kez bıçaklanan Necdet T'nin hayatı yeniden kabusa döndü. Olay sonrasında şartlı tahliye olan ve banklarda yatmaya başlayan eşine acıyan Necdet T., bir kez daha barışma kararı aldı. Ancak akşam yaşananlar sonrasında bu kez kendini sokakta buldu.

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki emekli Necdet T'nin hayatı 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından adeta kabusa döndü. Evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istemesiyle başlayan tartışmalar Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzandı. Necdet T'nin cezası sicili temiz olduğu için ertelendi. Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Necdet T, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Eşinin ısrarı üzerine ilk başta dairenin tapusunu ortak tapu olarak yaptırdı. Bunun üzerine Z.T. bir süre sonra evden ayrıldı.

4 AY HURDA OTOMOBİLDE YAŞADI

Eşi Z.T'nin "Evin tamamını vermezsen gelmem" sözü üzerine yuvasını kurtarabilmek için bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. 10 Ağustos 2024'te eşinin cep telefonunda başka bir erkekle samimi fotoğraflarını görmesinin ardından yaşanan bir tartışma sonrasında Z.T.'nin aldırdığı evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya başladı. O dönemde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan, arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan Necdet T, yaklaşık 4 ay boyunca hurda otomobilinde yaşamını sürdürdü.

EŞİ TARAFINDAN UYKUSUNDA 17 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra eşi Z.T.'nin barışma teklifi ile yeniden evinde yaşamaya başladı. Ancak Necdet T'nin yaşadığı kabus gibi hayat bundan sonra da devam etti. İddiaya göre, 25 Mayıs tarihinde evine dönen Necdet T, akşam saatlerinde yemeğini yiyip çayını içtikten sonra üzerine çöken ağırlık ile uykuya daldı. Bir süre sonra eşi Z.T.'nin bıçak darbeleri ile uyanan Necdet T, can havli ile kendisini evden dışarı attı. Komşularından yardım isteyen Necdet T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan eşi Z.T. ise"kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 17 bıçak darbesi yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Necdet T, yaklaşık 2 ay Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde fizik tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Antalya'ya dönen Necdet T, bu süreçte cezaevinde bulunan eşi Z.T.'nin şartlı tahliye edildiğini öğrendi. Eşine uzaklaştırma kararı verildiğini ve elektronik kelepçe takıldığını öğrenen Necdet T'ye eşinin bulunduğu konuma yaklaşması durumunda kendisini uyarması için bir cihaz verildi. Bir süre evinde yaşamını sürdüren Necdet T'nin tanıdıkları kendisine eşi Z.T.'nin parklarda yaşamını sürdürdüğü bilgisini verdi.

HAYATI YENİDEN KABUSA DÖNDÜ

Eşinin parklarda yaşamını sürdürmesine gönlü elvermeyen Necdet T, Z.T.'yi şehir merkezinde bir parkta bankta yatarken buldu. Bir kadının parklarda yaşamını sürdürmesine vicdanı elvermediği için Z.T. hakkında ki uzaklaştırma kararını kaldırtan ve elektronik kelepçeyi çıkarttıran Necdet T, tekrar eşi ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre eşi ile birlikte normal bir yaşam süren Necdet T'nin hayatı geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası yeniden kabusa döndü. Eşi ile birlikte alkol aldıkları bir akşam Z.T.'nin daha önce ilişki yaşadığı şahısla olan münasebetlerini anlatmaya başladığını belirten Necdet T, eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada eşine bir tokat attığını belirten Necdet T, gece saatlerinde karakola giden eşinin darp raporu alarak hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı aldırması ile yeniden kendisini sokakta buldu.

"KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM"

Uzaklaştırma kararı sonrası evine yakın bir noktada bulunan park içerisinde yaşamaya başlayan Necdet T, evden bazı eşyalarının polis ekipleri tarafından alındığı belirtti. Yaklaşık 1 haftadır park içerisine kurduğu çadırda yaşamını sürdüren Necdet T. zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Eşi ile 2021 yılında elendikleri ve 1 yıl sonra evin tapusunu eşinin üzerine geçirmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü belirten Necdet T, "4 yıldır bir tek canım kalmıştı. Onu da gel barışalım diyerek tiyatro ile beni eve götürüp çayıma uyku ilacı atarak uykumda 17 yerimden bıçakladı. Şu anda Türk Halk Müziği türkülerinden en sevdiğim şarkı 'Kendin ettim, kendim buldum" dedi.

"DOSTLARIM 'BUNDAN KURTUL, DAHA BÜYÜK BELALAR AÇACAK' DEDİ, DİNLEMEDİM"

Dostlarının kendisini sürekli uyardığını söyleyen Necdet T, "Dostlarım bana sürekli 'Bundan kurtul, bu sana çok daha büyük belalar açacak' dedi, dinlemedim. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünde 82 dikiş atıldı vücuduma, 6 gün yoğun bakımda kaldım. Öldürmeyen Allah, öldürmedi. 60 gün Isparta'da hastanede kaldım. Taburcu olup Antalya'ya geldiğimde polis bana cihaz vereceklerini söyledi. Eşim Z.T'ye elektronik kelepçe takıldığını onun cihazını vereceklerini söylediler. Antalya'da parkta banklarda yattığını duydum. Gidip polise başvurarak aradık. Bankta uyuduğunu gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.

"EVE GETİRDİM, İLK FIRSATTA BENİ SOKAĞA ATTI"

Bir kadının banklarda uyumasına vicdanının elvermediğini belirten Necdet T, "Burası Antalya, bir kadının banklarda uyumasına vicdanım elvermedi. Uğursuzu var, arsızı var. Ertesi gün avukatıma avukatıma bile söylemeden gidip elektronik kelepçesini çıkarttırdım. 17 bıçak yememe rağmen, toplumu karşıma aldım. Dilekçe verdim, uzaklaştırma kararını kaldırttım. Eve getirdim, ilk fırsatta beni sokağa attı. Birlikte balkonda oturuyorduk, alkolde alıyorduk. Beni aldattığı şahısla ilgili bütün ilişkisini detayları ile anlatmaya başladı. 'Sus, duymak istemiyorum" dedim. Israrla bütün ayrıntıları ile anlattı" şeklinde konuştu.

PARKTA ÇADIRDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Bu olayın sonucunda çıkan tartışmada eşine bir tokat vurarak evden kovduğunu söyleyen Necdet T, "Bir gün sonra kapımı polisler çaldı. Eşimin darp raporu alarak uzaklaştırma kararı aldırdığını ve evi terk etmem gerektiğini söylediler. Bir haftadır dışarıdayım. Beni aldatma ilişkisini asla kabul edemem. Eşyalarımı istedim vermedi. Yasağı ihlal etmemek için mahallenin çocuklarını gönderdim. Çocukları azarlayıp kovdu. En son dün 112'yi aradım. Ekim ayında olduğumuzu üşüdüğümü, yardım etmelerini istedim. 2 polis memuru geldi, durumumu onlara da izah ettim. Gidip eşyalarımı aldılar. Birlikte eşyaları indirdik. Buraya getirdim, çadırı kurdum. Çöpten bulduğum kovaya su doldurup güneşe koyuyorum. Ilıklaşınca başımı yıkıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
