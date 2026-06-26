Montella'dan ABD karşısında sürprizlerle dolu 11
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 05.00'TE
Mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Zorlu Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Özkan Öztürk anlatacak.
İLK 11'LER
Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki, Abdülkerim, Ozan Kabak, Eren, Salih Özcan, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış Alper.
ABD: Turner, Scally, Robinson, McKenzie, Trusty, Berhalter, McKennie, Reyna, Aaronson, Pepi, Weah.