Haberler

Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı

Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Ekvador, adını bir üst tura yazdırdı. Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece, takımının ikinci golünün ardından tribünlere tırmanarak sevincini ailesiyle birlikte paylaştı.

  • Ekvador, FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Almanya'yı 2-1 yendi.
  • Ekvador'un gollerini Nilson Angulo ve Gonzalo Plata attı; Almanya'nın golünü Leroy Sane kaydetti.
  • Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece, galibiyet sonrası tribünlere tırmanarak sevincini ailesiyle paylaştı.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador ile Almanya, Metlife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadeleyi Ekvador 2-1 kazandı. 

EKVADOR'DAN TARİHİ GALİBİYET

Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata attı. Almanya'nın tek golünü ise 2. dakikada Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane kaydetti.

EKVADOR GRUPTAN ÇIKTI

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Fildişi Sahili de aynı puanla ikinci sırada yer aldı ve son 32 tur biletini aldı. Ekvador ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana yükseldi ve adını en iyi üçüncü takımlar arasına yazdırarak son 32'ye kaldı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TRİBÜNLERE TIRMANDI

Karşılaşmaya Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece'nin gol sevinci damga vurdu. Maçın son anlarında öne geçen Ekvador da teknik direktör Sebastian Beccacece, büyük bir sevinç yaşayarak soluğu ailesinin olduğu tribünde aldı. Tribünlere adeta bir örümcek adam gibi tırmanan genç teknik adam, sevincini ailesiyle birlikte paylaştı. Bu renkli anlar kameralara anbean olarak yansıdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin diyaloğu güldürdü

THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil

Tam da yangın mevsimindeyken! THK Başkanı'ndan çok konuşulacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi

Fildişi Sahili'ne tur biletini Süper Lig devinin eski yıldızı getirdi
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Fransa'dan üzücü haber! 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Ülke yasta! 21 yaşındaki ünlü isim nehirde boğularak hayatını kaybetti
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu