Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador ile Almanya, Metlife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadeleyi Ekvador 2-1 kazandı.

EKVADOR'DAN TARİHİ GALİBİYET

Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata attı. Almanya'nın tek golünü ise 2. dakikada Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane kaydetti.

EKVADOR GRUPTAN ÇIKTI

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Fildişi Sahili de aynı puanla ikinci sırada yer aldı ve son 32 tur biletini aldı. Ekvador ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana yükseldi ve adını en iyi üçüncü takımlar arasına yazdırarak son 32'ye kaldı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TRİBÜNLERE TIRMANDI

Karşılaşmaya Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece'nin gol sevinci damga vurdu. Maçın son anlarında öne geçen Ekvador da teknik direktör Sebastian Beccacece, büyük bir sevinç yaşayarak soluğu ailesinin olduğu tribünde aldı. Tribünlere adeta bir örümcek adam gibi tırmanan genç teknik adam, sevincini ailesiyle birlikte paylaştı. Bu renkli anlar kameralara anbean olarak yansıdı.