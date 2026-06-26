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Çılgın Türkler, Amerika'yı yeniden fethetti

Çılgın Türkler, Amerika'yı yeniden fethetti
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FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Türkiye-ABD maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türk taraftarlar, Los Angeles sokaklarını ''Türkiye'' sesleriyle inletti.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, grubu lider bitirmeyi garantileyen ABD ile karşılaşacak. 

A MİLLİ TAKIMIMIZ VEDA ETTİ

Grupta oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarında puan alamayan A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesi Dünya Kupası'na veda ederken, ev sahibi ise gruptan çıkmayı garantiledi. 

LOS ANGELES SOKAKLARI ''TÜRKİYE'' İLE İNLEDİ

Los Angeles’te bulunan SoFi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Müsabakanın başlamasına saatler kala stat önünde toplanan taraftarlar, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştururken renkli görüntüler sergiledi. Binlerce Türk taraftarı,  Los Angeles sokaklarını ''Türkiye'' sesleriyle inleterek eşsiz anlara imza atmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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