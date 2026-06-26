Hollanda 3 golle son 32'ye kaldı! İşte eşleştiği takım

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son haftasında Tunus ile Hollanda karşı karşıya geldi. Arrowhead Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda, 3-1 kazandı.

HOLLANDA 3 GOLLE TURLADI

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ellyes Skhiri (K.K), 7. dakikada Brian Brobbey ve 62. dakikada Jan Paul van Hecke kaydetti. Tunus'un tek golü 54. dakikada Hazem Mastouri'den geldi.

SIRADAKİ RAKİBİ FAS

Bu sonuçla birlikte Ronald Koeman'ın ekibi puanını 7'ye yükselterek grubunu lider tamamlayarak son 32 turunda Fas'ın rakibi oldu. Turnuvaya veda etmesi daha önce kesinleşen Tunus ise grup aşamasını puan alamadan tamamladı.