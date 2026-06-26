Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi
FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili, Curaçao'yu eski Trabzonsporlu Nicolas Pepe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan Afrika ülkesi, tarihinde ilk kez gruptan çıktı.
FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son hafta maçında Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field'da oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 2-0 kazandı.
GOLLER NICOLAS PEPE'DEN
Emerse Faye yönetimindeki Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 7 ve 64. dakikada eski Trabzonsporlu oyuncu Nicolas Pepe kaydetti.
İLK KEZ GRUPTAN ÇIKTILAR
Bu sonuçla birlikte puanını 6 yapan Afrika ekibi, grubunu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez gruptan çıktı. Fildişi Sahili, son 32 turunda I Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao ise turnuvayı 1 puanla tamamladı.