Haberler

İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı

İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda ilk iki maçta gol atamayan Ekvador, grubun son maçında Almanya’yı 2-1 yenerek adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı ve 20 yıl sonra üst tura çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ekvador, 2-1 kazandı.

ALMANYA SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Almanya, maça çok hızlı başlayarak henüz 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Sane, turnuvadaki ilk golünü attı.

EKVADOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Bu golün ardından baskısını artıran Ekvador, 9. dakikada Nilson Angulo'nun golüyle skora denge getirdi ve ilk devre bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda da baskısını artıran Ekvador, 77. dakikada Gonzalo Plata'nın golüyle öne geçerek maçı kazandı.

20 YIL SONRA GRUPTAN ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Ekvador puanını 4'e yükselterek adını en iyi üçüncüler arasına yazdırdı ve 20 yıl sonra üst tura çıktı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya ise 6 puanla grubunu lider bitirdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin diyaloğu güldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela’da depremler sonrası sokaklarda yağma başladı

Görüntü kurtarma çalışmalarından değil! Ellerine geçeni götürdüler
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı! İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları

İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları: Miras hukukunda yeni dönem
Venezuela’daki felaketin ortasında umudun sembolü oldu: Enkaz altındaki köpek böyle kurtarıldı

Felaketi yaşayan ülkede umudun sembolü oldu!

Venezuela'da kabus anları: 7.5'lik depreme kalkışa hazırlanan uçakta yakalandılar

Korku dolu anlar: Depreme kalkışa hazırlanan uçakta yakalandılar
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil