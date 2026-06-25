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Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi

Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Almanya, Leroy Sane'nin 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. New Jersey Stadyumu'nda oynanan mücadelede açılışı tanıdık bir isim yaptı.

SANE 2. DAKİKADA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane, maçın 2. dakikasında takımını öne geçirdi. Almanya'nın rakip ceza sahası sol paralelinden kazandığı taç atışı sonrası Havertz, ceza sahası sol iç bölgesindeki Wirtz'e topu bıraktı. Wirtz de topu penaltı noktasına doğru çıkardı. O bölgeye hareketlenen Leroy Sane, sol ayağının içiyle sol köşeye gelişine vurdu. Meşin yuvarlak direk dibinden ağlara gitti. 

EN ERKEN İKİNCİ DÜNYA KUPASI GOLÜ

Leroy Sane, Almanya'nın tarihindeki en erken ikinci Dünya Kupası golünü attı. En erken gol ise Ernst Lehner’in 1. dakikada attığı gol.

SANE'NİN İLK GOLÜ

30 yaşındaki yıldız futbolcu Leroy Sane, FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında ilk gol katkısını yapmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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