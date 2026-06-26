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Venezuela’da depremler sonrası sokaklarda yağma başladı

Venezuela’da depremler sonrası sokaklarda yağma başladı Haber Videosunu İzle
Venezuela’da depremler sonrası sokaklarda yağma başladı
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Venezuela'da ardı ardına yaşanan 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından altyapının çökmesi ve oluşan güvenlik zafiyeti nedeniyle sokaklar tamamen kaosa teslim oldu. Felaketten en çok etkilenen La Guaira bölgesinde organize grupların dükkan ve depoları talan ettiği kitlesel yağma hareketleri başladı.

  • Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ölü sayısı 188'e, yaralı sayısı 1500'ün üzerine çıktı.
  • Depremin vurduğu La Guaira bölgesinde organize yağma hareketleri başladı.
  • Silahlı çetelerin yardım konvoylarına saldırı planladığı istihbaratı üzerine ordu alarma geçirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 188'E YÜKSELDİ

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 188'e çıktığını aktaran Rodriguez, 1500'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Rodriguez, depremde çok sayıda binanın çöktüğünü, 200'den fazla kişinin hala enkaz altında olduğunu dile getirdi.

SOKAKLARDA YAĞMA BAŞLADI

Depremin vurduğu kentlerde arama kurtarma paneli sürerken, altyapının çökmesi ve güvenlik zafiyeti nedeniyle sokaklarda kaos hakim olmaya başladı. Afetten en ağır darbelerden birini alan La Guaira bölgesinde, depremin hemen ardından organize yağma hareketleri baş gösterdi.

Çaresizlik ve kargaşadan yararlanan grupların dükkanları ve depoları yağmaladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan ve dünya gündemine oturan görüntüler, afetin insani boyutunun yanı sıra ciddi bir güvenlik krizini de gözler önüne serdi.

SİLAHLI ÇETELER DEVREYE GİRDİ, ORDU ALARMA GEÇTİ

Ülkeyi sarsan bu çifte felaketin ardından, Venezuela’nın yoksul mahallelerinde ve kritik lojistik hatlarında hakimiyeti bulunan silahlı suç örgütleri ile sokak çetelerinin krizi fırsata çevirmesinden korkuluyor. Organize suç gruplarının kitlesel yağma hareketlerini koordine etmeye başlaması, insani yardım süreçlerini de baltalama noktasına getirdi.

Çetelerin özellikle bölgeye sevk edilen yardım konvoyları ile gıda ve ilaç depolarına yönelik büyük saldırılar planladığı istihbaratı üzerine devlet mekanizması harekete geçti. Yağma dalgasının önünü kesmek, asayişi yeniden sağlamak ve hayati öneme sahip yardım koridorlarını korumak amacıyla askeri birlikler en üst düzeyde alarma geçirilerek sokaklara sevk edildi.

VENEZUELA'DA 2 DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS),  Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti. USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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