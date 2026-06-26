AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı! İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemeleri değerlendiren Alan, miras hukukunda yapılacak değişikliklerden IBAN kullandırılmasına ilişkin yeni yaptırımlara, dolandırıcılık suçlarında ceza sisteminden mağdurun zararının karşılanmasına kadar birçok önemli başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YARGININ HIZLANMASI HEDEFLENİYOR"

Yargı Paketi'nin temel amacının yargının daha hızlı ve etkin işlemesini sağlamak olduğunu belirten Alan, "Geciken adalet, adalet değildir anlayışıyla hareket ettik. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, borçlar hukuku ve usul hukukuna ilişkin değişiklikler de pakette yer alıyor. Toplam 31 maddelik düzenleme 12 farklı kanunda değişiklik öngörüyor." dedi.

MİRAS DAVALARINDA İLK İHALE SADECE MİRASÇILAR ARASINDA YAPILACAK

Alan, miras davalarının önemli bir bölümünü oluşturan hisseli terekelere ilişkin yeni sistemi de anlattı. Buna göre, yalnızca mirasçıların ortak olduğu taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi davası sonucunda yapılacak ilk satış ihalesine dışarıdan kimse katılamayacak. İlk ihale sadece mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

İlk ihalede taşınmazın satılamaması halinde ise ikinci ihale mevcut sistemde olduğu gibi tüm vatandaşlara açık olacak. Alan, düzenlemenin amacının baba yadigârı taşınmazların öncelikle aile içinde kalmasını sağlamak, aile içi huzursuzlukların ve sosyal olayların önüne geçmek olduğunu ifade etti.

IBAN'INI KULLANDIRANA YENİ CEZA SİSTEMİ GELİYOR

Kamuoyunda "IBAN düzenlemesi" olarak bilinen değişikliğin de ayrıntılarını paylaşan Alan, dolandırıcılık şebekelerinin kendi hesapları yerine başkalarının banka hesaplarını kullandığını belirterek, bu yöntemin suç örgütlerinin izini kaybettirmesine neden olduğunu söyledi.

Alan, "IBAN kiralama diye bir şey yoktur. Bir kişinin banka hesabını, IBAN'ını veya kripto varlık hesabını bir başkasına kullandırması suçtur." ifadelerini kullandı.

ASIL DOLANDIRICI TAM CEZA ALACAK, HESABINI KULLANDIRANA İNDİRİM UYGULANACAK

Yeni düzenlemeyle dolandırıcılık organizasyonunu yöneten kişi "asli fail" olarak tam cezaya çarptırılırken, yalnızca hesabını kullandırarak suça iştirak eden kişiler "fer'i fail" kapsamında değerlendirilecek.

Buna göre hesabını kullandıran kişinin cezasında belirli oranlarda indirim uygulanabilecek. Ancak bu indirim, sadece banka hesabını kullandırarak suça iştirak eden kişiler için geçerli olacak.

CEZA İNDİRİMİ İÇİN MAĞDURUN ZARARI KARŞILANACAK

Alan, ceza indiriminin en önemli şartının dolandırılan kişinin zararının giderilmesi olduğunu vurguladı.

Buna göre, soruşturma aşamasında mağdurun zararını tamamen karşılayan şüpheli hakkında cezada üçte ikiye kadar indirim uygulanabilecek. Dava açıldıktan sonra zararın karşılanması halinde ise ceza yarı oranında indirilebilecek.

KESİNLEŞMİŞ DOSYALAR DA KAPSAM DAHİLİNDE

Yargı Paketi'yle getirilen bir diğer önemli düzenlemenin etkin pişmanlık hükümleri olduğunu belirten Alan, kesinleşmiş dosyalar da dahil olmak üzere belirli şartları taşıyan hükümlülerin de mağdurun zararını karşılamaları halinde bir defaya mahsus ceza indirimi imkanından yararlanabileceğini söyledi.

Alan, bu haktan soruşturma, yerel mahkeme, istinaf, Yargıtay ve kesinleşmiş dosya aşamasındaki kişilerin, mağdurun zararını tamamen karşılamaları şartıyla faydalanabileceğini ifade etti.