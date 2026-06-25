Haberler

Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber

Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaşıyor. Bordo-mavililerde Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın bir sezon daha kiralanması için Manchester United ile anlaşma sağlandı. Onana, yeni sezon hazırlık kampından sonra tekrar Trabzon'a dönecek.

Süper Lig devi Trabzonspor, kaleci transferinde aradığı mutlu haberi İngiltere'den aldı. 

MANCHESTER İLE EL SIKIŞILDI

Daily Mail'in haberine göre; Karadeniz fırtınası, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Kamerunlu başarılı eldiven Andre Onana'yı bir sezon daha kiralamak için Premier Lig devi Manchester United ile el sıkıştı.

ÖNCE UNITED KAMPI, SONRA TRABZON

Taraflar kiralama anlaşması konusunda büyük oranda mutabakata vardı. 30 yaşındaki deneyimli kalecinin, Manchester United'ın 6 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına katılması bekleniyor. Onana, bu kampın hemen ardından yeniden Trabzon'un yolunu tutacak. 

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İngiliz kulübü, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Deneyimli file bekçisinin Manchester United ile ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin diyaloğu güldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi

Maç başlayalı 110 saniye olmuştu! Süper Lig'in yıldızı sahneye çıktı
Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti

Çalıştığı kafede soluklanmak için oturdu, gözünü hastanede açtı
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı

İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı