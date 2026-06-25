Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber
Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona ulaşıyor. Bordo-mavililerde Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın bir sezon daha kiralanması için Manchester United ile anlaşma sağlandı. Onana, yeni sezon hazırlık kampından sonra tekrar Trabzon'a dönecek.
Süper Lig devi Trabzonspor, kaleci transferinde aradığı mutlu haberi İngiltere'den aldı.
MANCHESTER İLE EL SIKIŞILDI
Daily Mail'in haberine göre; Karadeniz fırtınası, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Kamerunlu başarılı eldiven Andre Onana'yı bir sezon daha kiralamak için Premier Lig devi Manchester United ile el sıkıştı.
ÖNCE UNITED KAMPI, SONRA TRABZON
Taraflar kiralama anlaşması konusunda büyük oranda mutabakata vardı. 30 yaşındaki deneyimli kalecinin, Manchester United'ın 6 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına katılması bekleniyor. Onana, bu kampın hemen ardından yeniden Trabzon'un yolunu tutacak.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
İngiliz kulübü, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Deneyimli file bekçisinin Manchester United ile ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.