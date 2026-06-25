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Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar Haber Videosunu İzle
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
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Ardahan Üniversitesi mezuniyet töreninde, Süper Lig’e yükselen Amedspor’a destek vermek amacıyla kendi cep harçlıklarıyla "Şampiyon da olduk, mezun da..." pankartı açan öğrencilere üniversite yönetimi sert müdahalede bulundu.

Ardahan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, Süper Lig’e yükselen Amedspor’a başarı dilemek isteyen öğrencilerin taşıdığı pankart, üniversite yönetimi tarafından zorla ellerinden alınarak yırtarcasına indirildi. Kameralara yansıyan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran o anlar, mezuniyet sevincine gölge düşürdü.

"ŞAMPİYON DA OLDUK, MEZUN DA..."

Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet yürüyüşü esnasında, kendi cep harçlıklarıyla hazırladıkları "Şampiyon da olduk, mezun da..." yazılı ve Amedspor'a Süper Lig'de başarılar dileyen pankart kriz çıkardı. 

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Öğrenciler kortej halinde sahneye çıktığı sırada, üniversite yöneticileri pankarta anında müdahale etti. Diğer öğrencilerin taşıdığı resimli ve farklı içerikteki pankartların geçişine izin verilirken, Amedspor vurgulu bu pankartın hedef alınması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMaraşlı:

Ne var bunda, o da bizim ülkemizin takımı.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

hangi ülke o?

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıGoethegitme:

Ah ne garibanlae minicikler kendi cep harçliklariyla almislar,haber tarziniza....

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Gtune ne girdi

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıAd NO:

Kocaman bir şey girmiş.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıBedirxan Bey:

Hungur hungur gelıyoruz.amed spor camıasına başarılar dılerız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

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