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Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

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Diyarbakır'da Kayıp Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde komandoların desteği ile sürüyor. Çalışmaların köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın bir noktada yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 12. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

MUHTAR OLAN AMCA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Emre null:

çözüm anne veya baba ya da kalpleri temiz olduğu için 7 ile 12 yasindaki bir cocuk yakını yatmadan önce abdest alıp 2 rekat namazdan sonra Ey Yüce Allah im seni tenzih ederim sen yücesin Senin herseye gücün yeter Lutfen Narin in nerde olduğunu rüyamda bana göster sen çaresizlerin umudusun merhametlilerin en merhametlisisin şeklinde dua ettikten sonra Uyusun Yüce ALLAH rüyasında nerde olduğunu gösterebilir şüphesiz Allah insana şah damarından daha yakındır

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Ayhan Aksoy:

inşallah bulunur

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2
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Kazim Ozyuva:

Emre bugüne kadar rüyada kim bulundu,sen rüyaya yatta kayıp Nuh'un gemisini bulursan bize haber ver

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Musa Budak:

Maalesef haber globalin video yayınında kazılan alanda vidonun 3:25 'de topraktan bir kahverengi battaniye çıkarılıyor ve yayın orda kesiliyor :((( simdiye dek hic bir olay beni bukadar sarsmadi.

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