İnşaat işçilerinin bulduğu kafatası ekipleri harekete geçirdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında işçileri tarafından bulunan kafatası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatasının kime ait olduğu yapılan çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide yürütülen inşaat kazısında çalışan işçiler, hayatlarının şokunu yaşadı.
KAFATASI BULUNDU
Kazısı sırasında işçiler tarafından kafatası bulundu. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa