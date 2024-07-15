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İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimiz aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı. Yangına sebebiyet veren 4 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı. Öte yandan yangında hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin aynı aileden olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Vali Elban, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındıİzmir Valisi Süleyman Elban

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını bildiren Elban, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade etti. "Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

"ERKENDEN PANİKLE KAÇMALARI MAALESEF BU KÖTÜ SONUCU ORTAYA ÇIKARDI"

Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, "Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı." dedi.

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

İKİSİ AYNI AİLEDEN

Öte yandan arazide bulunan cesetlerle ilgili savcılık incelemesi yapılıyor. Cesetlerin bölgede evleri bulunan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas'a (35) ait olduğu belirlendi.

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

ÇEŞME'DEKİ YANGIN

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda bugün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

VOLKAN POLAT null:

Allah gani gani rahmet eylesin, bu yaz yangına çok can verdik.

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Leven Ergün:

DÜNYADA DOĞAL FELAKETLER, ÜLKEDE İNSAN KAYNAKLI

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Halil Yarbaşı:

Bu sene bela musibet Eksik olmadı

4
1
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