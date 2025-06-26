İzmir'de yine orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de yine orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı
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İzmir'de yine orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kez daha orman yangını çıktı. Bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde, bir kişi tarafından izinsiz şekilde yakıldığı belirlenen çöplerden çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İzmir'de yine orman yangını

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

İzmir'de yine orman yangını

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmir'de yine orman yangını

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de yine orman yangını

ANCAK BU SABAH KONTROL ALTINA ALINABİLMİŞTİ

Aliağa'da dün öğle saatlerinde Horozgediği Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle büyümüş ve Foça sınırlarını geçerek geniş bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen ancak bu sabah kontrol altına alınabilmişti.

İzmir'de yine orman yangını

EDİRNE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 2 yangın söndürme uçağının da yardımıyla karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında onlarca dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler yaşanacak alevlenmelere karşı teyakkuzda bekliyor.

İzmir'de yine orman yangını

BURSA'DA PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Orta Mahallesi Ekşikara mevkisindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar, Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine kadar ulaştı. Balıkesir'den gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü. Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de yine orman yangını

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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