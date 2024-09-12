İşte Narin cinayetinde 9 şüphelinin tutuklamaya sevk gerekçeleri

Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifade işlemleri tamamlandı. Sorgunun ardından aralarında anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın olduğu 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.

İşte Narin'in ailesinden 9 kişinin tutuklama talebiyle sevk edilme gerekçeleri:

Anne Yüksel Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Ağabey Enes Güran - Kasten öldürme suçuna iştirak etmek

Kuzen Muhammet Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Kuzen Birsel Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Yenge Maşallah Güran - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya - Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek

Amca Fuat Güran - Suç delillerini yok etmek

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Gözaltında bulunan şüphelilerden anne Yüksel Güran savcılık sorgusunda cinayet iddialarını reddetti ve Narin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelendiği birinin olmadığını söyledi. Soğukkanlı ve sakin tavırları ile dikkat çeken anne Yüksel Güran hakkındaki iddiaları reddetti. Anne Güran kendisine yönetilen birçok soruya "Bilmiyorum, haberim yok, görmedim" şeklinde yanıt verdi. Anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı sorusu da yöneltildi. İddiaları kabul etmeyen anne Güran "Kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" dedi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldü?" sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi. Savcının anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile evlilik öncesi de gönül ilişkisi yaşayıp yaşamadığını da sorduğu öğrenildi. Anne Güran bu soruya 'Hayır' şeklinde yanıt verdi. Öte yandan anne Güran'ın soruların bazı sorulara "Uyuyordum, bilmiyorum" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

AMCAYI NEDEN 3 KEZ ARADI?

Savcı, Narin'in kaybolduğu ve son kez görüldüğü 21 Ağustos'ta saat 15.15'ten sonra, amcayı 3 kez neden aradığını sorması üzerine anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım, başka da kendisini aramadım" şeklinde yanıt verdi. Anne Güran, tutuklu amca Salim Güran ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu söyledi. "Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU EŞİNE NEDEN HABER VERMEDİ?

Anne Yüksel Güran ifadesinde ayrıca şunları söyledi: Narin kaybolduğu gün eşim Arif'i aramadım çünkü Batman'dan döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. O an kaza yapar diye aramadım. Hatta eşim Narin'in kaybolduğunu köyden birinden öğrenince ona haber vermediğim için bana kızdı. Kızım Narin amca Salim Güran'ın aracına hiç yalnız binmedi.

Anne Yüksel Güran'ın savcılık ifadesinde Narin'in ölümüyle ilgili kimseyi işaret etmediği ve kimseden şüphelenmediğini söylediği öğrenildi. Anne Güran'ın bu soruya "Cinayetle ilgili şüphelendiğim kimse yok" dediği ifade edildi.

"SALİM'İN BİZE NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Anne Güran'ın ifadesinin başında kimseden şüphelenmediğini söylemesine rağmen savcının 'Eklemek istediğin başka bir şey var mı?' diye sorması üzerine "İfademe başka ekleyebileceğim bir şey yoktur. Salim'in neden kızıma zarar verdiğini bilmiyorum, Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" demesi dikkat çeken bir detay.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.