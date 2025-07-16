İstanbul'da Özel Plajda Kadın Doktor ve Görevliler Arasında Kavga

İstanbul Sarıyer'de halası ve bir kadın arkadaşıyla özel bir plaja giden kadın doktor, çocukları için yanında getirdiği meyve ve karpuzu içeri almak istedi. Bu duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile doktor arasında çıkan kavgada işletmeciler, kadına vurup telefonunu aldı. Kadının yanında bulunan halası ve arkadaşı da darp edilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, 15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Kumköy Mahallesi'ndeki özel bir plajda meydana geldi. İran uyruklu medikal doktor Aynaz B., halası, bir kadın arkadaşı ve 1, 2 ve 6 yaşındaki üç çocuğuyla birlikte özel bir plaja gitti. Plaj girişinde görevli çalışanlar, Aynaz B.'ye yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu bildirdi. Kadın ise meyve ve karpuzları çocukları için getirdiklerini söyleyerek, plaja girmek istediklerini iletti. Ancak görevlilerle kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.'ye görevlilerden biri şiddet uyguladı. Sonrasında da telefonunu elinden alıp yere attı. Aynaz B.'nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darp edildi. Olayın ardından 3 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk plajdan dışarı çıkarıldı.

Kavga anları kamerada

Tartışma ve kavga anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Aynaz B. ile yanındaki kişilerin plaja girme anları yer aldı. Plaj girişinde yaşanan tartışma ve kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL